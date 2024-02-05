شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ"الخليج 365".. رئيس البنك الأهلى يعلن شراء أسامة فيصل من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حصوله على خدمات أسامة فيصل من الزمالك بشكل نهائي.

وقال أشرف نصار، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه نجح في تحويل عقد إعارة أسامة فيصل إلى بيع بعد الاتفاق على كل التفاصيل المالية مع مسئولي القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك قد أعار أسامة فيصل لصفوف فريق البنك الأهلي قبل بداية العام الماضي لمدة موسمين.

سبق أن أكد الخليج 365 أن مسئولى الزمالك وافقوا على بيع لاعبه أسامة فيصل إلى البنك الأهلي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما طلب الأخير تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الزمالك استغنى عن خدمات أسامة فيصل للبنك الأهلي بشكل نهائي، ليصبح اللاعب من حق البنك الأهلي.