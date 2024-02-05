شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إغلاق ملف الصفقات الجديدة رسميا.. ويكشف تفاصيل إصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إغلاق ملف التعاقدات الجديدة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أحمد سالم، في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، إن مجلس إدارة النادي قرر الاكتفاء بما تم التعاقد معه من لاعبين يناير المنقضي، وإغلاق ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف سالم، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق، من أنصار القائمة المحدودة، ويُفضل التعامل مع المجموعة الحالية من اللاعبين، دون جلب صفقات جديدة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي، أن التشخيص النهائي لإصابة محمود حمدي الونش، مدافع القلعة البيضاء، لم يظهر حتى الآن، مشددا على أن الساعات المُقبلة ستشهد خضوع اللاعب لأشعة جديدة لتحديد حجم الإصابة.

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلا: معتمد جمال، اعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني الجديد للزمالك، مقدما له الشكر عما قدمه لناديه خلال الفترة الماضية، بعد توليه المسئولية في وقت صعب.