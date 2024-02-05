شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم منتخب الشاطئية بسلطنة عمان والقنصل المصرى يشارك فى الدعوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الجالية المصرية في عمان منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى على هامش مشاركته بالبطولة الودية التى تقام فى مسقط حاليا، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة.

ووجه الدكتور عبد الرحمن عاصى رئيس نادى الجالية المصرية بعمان، الدعوة لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، وشهد التكريم حضور المستشارة منة ضياء قنصل مصر فى عمان.

وأهدى مصطفى لطفى المدير الفنى القنصل المصرى درع اتحاد الكرة، معربا عن شكره وتقديره للقنصل لحسن الاستقبال وتسهيل جميع الإمكانيات والدعم للاعبين والجهاز الفنى خلال البطولة الودية التى يشارك فيها الفراعنة استعدادا لكأس العالم.

وفاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، على نظيره السعودى بضربات الجزاء بنتيجة 6/5 فى المباراة التى أقيمت بملاعب مجمع السلطان قابوس الرياضى، ضمن مباريات البطولة الودية التى يشارك فيها الفراعنة فى اطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم التي ستقام فى الإمارات فبراير الجاري.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة في بطولة عمان الودية، وتضم القائمة كلا من زيزو الصباح، محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف كوستا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى علي صاصا، حسان محمد، الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

وسيعلن المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى كأس العالم، والتى ستضم 12 لاعبا فقط يوم 5 فبراير الجاري.