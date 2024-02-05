افتتاح كأس العالم 2026 سيكون في العاصمة المكسيكية والنهائي في نيويورك

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد إن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو/ حزيران.



ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا.



كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييجو مارادونا هدفه الشهير المسمى "هدف القرن" ضد إنجلترا في الملعب ذاته.



وأول مباراة على الأراضي الكندية خلال كأس العالم 2026 ستكون يوم 12 يونيو على ملعب بي إم أو فيلد في تورونتو.



وأول مباراة في الولايات المتحدة الأميركية خلال كأس العالم 2026 ستكون في ملعب صوفي بلوس أنجليس يوم 12 يونيو.



أما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ستكون في ملعب هارد روك بمدينة ميامي يوم 18 يوليو.



وسيدور نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو في نيويورك/ نيوجيرسي.