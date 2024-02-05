عمرو الجنايني : اتهموني بالظلم بعد تطبيق اللائحة عقب انسحاب الزمالك في مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة الأسبق أن فترة توليه المهمة شهدت العمل على التخلص من العوار الموجود في اللوائح وغيرها.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : اتحاد الكرة سيكون الطرف الأقوى اذا ما قام المسئولين عنه بتطبيق اللوائح على الجميع بمنتهى القوة.

وأضاف: من المعروف أن ميولي زملكاوية ولكن لا يمكن أن أظلم طرف، والمجاملات وعدم تطبيق اللوائح على الجميع بنفس الدرجة تسبب في أزمات عديدة بالاتحاد.

وأكمل : بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة طبقنا اللائحة عقب نهاية المباراة بحوالي ١٨ دقيقة وقد تعرضت لضغوط واتهامات بالظلم ولكني لم أتأثر ولم تهتز لي شعرة واحدة.

وأشار الجنايني إلى أن تطبيق تقنية الڤار سبقها ترتيبات عديدة وتنسيق مع الفيفا والبعض اتهمني بالجنون بعد أن تعهدت بنجاح التجربة.