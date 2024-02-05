شيكابالا: الزمالك يعيش فترة رائعة وسعيد بإنضمام عبد الله السعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ان النادي يعيش في الوقت الحالي فترة مميزة في ظل الإستقرار المالي والإداري.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية " أون تايم سبورتس" : " الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تولى المهمة في وقت صعب وأول مرة يتم تكريم جهاز بهذه الطريقة ".

وتابع: " أتمنى التوفيق لمحمد عبد المنصف خلال الفترة المقبلة، والفريق بالكامل حزين لرحيله والجميع يحبونه في النادي كما انه لعب دوراً واضحاً في تطوير مستوى حراس المرمى خلال الفترة الماضية ".

وأضاف شيكابالا: " سعيد للغاية بالتعاقد مع عبد الله السعيد، هناك عبد الله السعيد واحد فقط، ومن يمكنه الا يفرح بتواجد لاعب بقيمته في نفس فريقه ".

وواصل: " عبد الله السعيد لاعب كبير للغاية والأهم الآن هو الاداء الذي سنقدمه في الفترة المقبلة ".

وأكمل قائد الزمالك: " أشاهد الطريقة التي يخوض بها جميع اللاعبون تدريباتهم حالياً، وأعد الجماهير أننا سنظهر بوجه مغاير عن ما قدمناه قبل التوقف ".

وأتم: " اتمنى أن نحقق أول بطولة مقبلة ونهديها لكابتن معتمد جمال ومحمد عبد المنصف لكي يحفلا بها معنا ".