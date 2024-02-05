"أفضل معدل تهديفي للمنتخب".. مصدر يكشف تفاصيل تقرير فيتوريا المقدم لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون بالكامل.

وقبل الرحيل قدم روي فيتوريا تقرير مفصل عن منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" تفاصيل تقرير فيتوريا المقدم لاتحاد الكرة، والذي جاء كالتالي:

-منتخب مصر في الـ4 مباريات يملك أفضل معدل تهديفي.

-منتخب مصر أكثر منتخب خلق فرص وأرسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك أرقام جيدة على مستوى الاستحواذ.

-كل الأهداف التي دخلت مرمى المنتخب جاءت عكس سير المباريات وفي حالة عدم تحقيقنا الفوز لا أحد ينظر للأرقام.

-تعرض لاعبو المنتخب لإصابات قوية ومؤثرة مثل، محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور والثنائي تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة.

-عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى والحالة المتوقعة منهم.

-درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة أثروا بشكل سلبي على مردود الفريق.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن تولي محمد يوسف القيادة الفنية لمنتخب مصر بشكل مؤقت.

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مصدر: اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا - فيديو

رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر لروي فيتوريا وتعيين البديل