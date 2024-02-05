اخبار الرياضه

وكيل الزنفلي يكشف تفاصيل انتقاله من الداخلية إلى الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد عبدالحميد وكيل أعمال الحارس محمود الزنفلي، عن تفاصيل انتقال حارس الداخلية الأسبق إلى الأهلي بعد التراجع عن صفقة محمد أبو جبل.

وقال عبدالحميد عبر "أون تايم سبورت" : "محمود انتقل إلى النادي الذي يستحقه، وعرض عليه البنك الأهلي منذ أسبوع دفع الشرط الجزائي في عقده مع الداخلية، لكن لم يتم تفعيل الاتفاق".

وأضاف: "بعد ذلك عاد إلى الداخلية مرة أخرى، وأكد لي أنه لن يرحل عن الداخلية إلا من أجل الانضمام إلى الأهلي".

وتابع: "الأهلي تواصل مع اللاعب وإدارة الداخلية منذ يومين، والعرض كان إعارة لنهاية الموسم، مقابل مليون ونصف، مع خيار الشراء مقابل 5 مليون جنيه، ومن المستحيل أن يطلب الأهلي لاعبا ويرفض الانضمام".

وواصل: "الزنفلي صاحب أعلى معدل تصديات في ، والأيام ستثبت أنه إضافة كبيرة لنادي الأهلي".

واختتم: "بعد فشل انتقاله لصفوف البنك الأهلي، كانت هناك أكثر من 4 أندية تتنافس على ضمه، ولم يكن أحد يعلم عن انضمامه للأهلي سوى أمس الساعة الثانية ظهرا".

اقرأ أيضًا:

بعد هدفين تحت بند "غرائب وطرائف".. خطايا متكررة لفان دايك وأليسون (فيديو)

تعرف على نظام كأس العالم 2026 والمدن المستضيفة

الصحف البرتغالية تعلق على إقالة فيتوريا من تدريب المنتخب المصري

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا