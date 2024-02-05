وكيل الزنفلي يكشف تفاصيل انتقاله من الداخلية إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد عبدالحميد وكيل أعمال الحارس محمود الزنفلي، عن تفاصيل انتقال حارس الداخلية الأسبق إلى الأهلي بعد التراجع عن صفقة محمد أبو جبل.

وقال عبدالحميد عبر "أون تايم سبورت" : "محمود انتقل إلى النادي الذي يستحقه، وعرض عليه البنك الأهلي منذ أسبوع دفع الشرط الجزائي في عقده مع الداخلية، لكن لم يتم تفعيل الاتفاق".

وأضاف: "بعد ذلك عاد إلى الداخلية مرة أخرى، وأكد لي أنه لن يرحل عن الداخلية إلا من أجل الانضمام إلى الأهلي".

وتابع: "الأهلي تواصل مع اللاعب وإدارة الداخلية منذ يومين، والعرض كان إعارة لنهاية الموسم، مقابل مليون ونصف، مع خيار الشراء مقابل 5 مليون جنيه، ومن المستحيل أن يطلب الأهلي لاعبا ويرفض الانضمام".

وواصل: "الزنفلي صاحب أعلى معدل تصديات في الدوري المصري، والأيام ستثبت أنه إضافة كبيرة لنادي الأهلي".

واختتم: "بعد فشل انتقاله لصفوف البنك الأهلي، كانت هناك أكثر من 4 أندية تتنافس على ضمه، ولم يكن أحد يعلم عن انضمامه للأهلي سوى أمس الساعة الثانية ظهرا".

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