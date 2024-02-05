شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الزنفلى اختيار موفق للأهلى ومنافس قوى بحراسة العرين الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي كان مهما للغاية بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال سليمان، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: اختيار الزنفلي موفق للغاية بسبب ظروف الفريق، وأنا من قمت بضمه إلى صفوف نادي البنك الأهلي، وكنت مُصرا على ضمه وقدم مستويات مميزة، والموسم الماضي لم يشارك كثيرا بسبب التعاقد مع محمد أبوجبل.

وأضاف: خلال الموسم الجاري ظهر بصورة مميزة وسبق له اللعب مع الاتحاد السكندري ضد الترجي التونسي، مما يعني أنه اكتسب خبرات كبيرة، وهو منافس قوي مع حراس الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: عصام الحضري أحد أساطير حراسة المرمى استقبل حوالي 40 هدفا في بدايته، وبعدها تألق وصنع تاريخ كبير، ومحمد الشناوي انضم للأهلي في 2015، وقوبل بانتقادات شديدة، وواجه متاعب في البداية، لكنه مع الوقت أصبح الأفضل.

وأشار سليمان إلى أن مصطفى مخلوف حارس مرمى مميز للغاية، ويمثل مستقبل الفريق في مركزه.