شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينهى استعداداته لمواجهة زعيم الثغر الليلة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائى كأس رابطة الاندية المحترفة.

ويخوض سيراميكا مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أيمن الرمادى قائمة الفريق التى تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.

ويشارك فريق سيراميكا تحت قيادة مدربه أيمن الرمادي في نصف نهائي كأس الرابطة للموسم الثاني على التوالي، وكان الرمادي قد نجح فى قيادة سيراميكا للتتويج بكأس الرابطة نسخة 2022-2023، ويبحث الرمادي عن المحافظة على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ووصلت بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة لموسم "2023-2024" إلى محطتها قبل الأخيرة بعد اكتمال دور نصف النهائي. وحسم الاتحاد السكندري وسيراميكا وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي تأهلهما إلى نصف نهائي كأس الرابطة بنسخته الثالثة.

وتفوق طلائع الجيش على الجونة بركلات الترجيح، وهزم الاتحاد السكندري نظيره إنبي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة انتصر سيراميكا على سموحة، وأطاح المصري بنظيره بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباريات ربع نهائي كأس الرابطة.

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس الرابطة تفوق فرق الشركات بعد فوز فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، وحصد سيراميكا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي.

وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي بعد الوقت الأصلي بدور نصف النهائي سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة في نصف نهائي كأس الرابطة وليس هناك أوقات إضافية.

وسيتم اللجوء فقط إلى أشواط إضافية في المباراة النهائية لكأس الرابطة حال انتهاءها بالتعادل في وقتها الأصلي.