شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: التغيير في أجهزة المنتخبات الوطنية وارد الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نبيل المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة أن اهتمامه بقطاعات الناشئين طوال تاريخه يأتي في ضوء اهتمامه بتكوين أجيال قادرة على حمل ألوان المنتخبات الوطنية والدفاع عنها.

وأكد نبيل في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "التغييرات في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وارد في الفترة المقبلة وسيكون هناك تطور كبير في خريطة العمل داخل اتحاد الكرة".

ووجه علاء نبيل رسالة شكر لإدارة نادي زد بعد قبولهم اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة قطاع الناشئين بالنادي لتولى مهمة المدير الفني للجبلاية.

أعلن اتحاد الكرة تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد ضمن قرارات اجتماعه الأخير الذي أقيم مساء أمس الأحد.

القرار جاء ضمن عدة قرارات من الاتحاد أبرزها إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر وتعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب لحين اختيار مدير فني جديد.

وجاء تعيين علاء نبيل كمدير فني للاتحاد بعد فترة من رحيل نيلو فينجادا عن منصبه.