شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الزنفلى: اللاعب سيستمر بالأهلى بعد الإعارة وأثق أنه سيكون حارس مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الحميد وكيل محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي المعار مع صفوف البنك الأهلي، أن الأمور التعاقدية بين الزنفلي والنادي الأهلي انتهت ظهر الأحد.

وقال عبد الحميد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الزنفلي يملك أعلى إحصائيات في الدوري المصري، ويعرف أن التحدي المقبل صعب".

وأضاف وكيل صفقة الأهلي الجديدة: "الحارس وافق على النادي الأهلي واختار التجربة وهو يعرف حجم الصعوبات لكنى أثق في قدرات الحارس".

وتابع محمد عبد الحميد: "الزنفلي سيكمل مشواره في الأهلي بعد الشهور الستة الإعارة، وسيكون حارس منتخب مصر الأول في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "الزنفلي تعرض للظلم بالغياب عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا مع فيتوريا، ولن يتأثر بالغياب عن أمم أفريقيا".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء، وذلك في إطار سعي النادي الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوي حارس المرمى بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر الوطني بمنافسات كأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.