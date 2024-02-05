شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعد لتنظيم الرخصة الأفريقية D لمجموعتى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، ومحمد حشيش، فعاليات الرخصة الأفريقية D للمدربين لمجموعتي القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي للعبة.

وافتتح اتحاد الكرة دورة الرخصة التدريبية D51 وD52 في الشرقية الخميس الماضي، بمشاركة الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور ياسر عبد العظيم مدير منطقة الشرقية.

وخضع 58 مدربا للاختبار والمقابلة الشخصية، التي أشرف عليها مدير إدارة المدربين بالاتحاد، اجتاز منهم 57 مدربا الاختبار لبدء الدورة، فيما رسب أحد المدربين.

وتم تحديد أحمد داوودا لاعب الزمالك السابق قائد للمجموعة الأولى، والسيد حسن لاعب ومدرب الشرقية للمجموعة الثانية وتستمر الدورة لمدة 9 أيام.

وتتوقف الدورة يوم الجمعة القادم لخوض مباريات في منطقة الشرقية في دوري القسم الرابع، وتبدأ محاضرات الرخصة في الثامنة صباحا.