شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقرير فيتوريا عن سبب الخروج من كأس أفريقيا.. الإصابات والخذلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، بمقر اتحاد الكرة، يوم السبت لتقديم تقريره عن المنتخب الوطنى وأسباب الخروج من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

وأكد فيتوريا في تقريره أن الرطوبة والطقس السيئ في كوت ديفوار أثرا سلبًا على مستوى معظم اللاعبين الذين لم يتأقلموا مع الجو هناك وتأثر مستواهم بشدة، بجانب الإصابات التي ضربت المنتخب بداية بأحمد نبيل كوكا وأسامة جلال ومحمد صلاح ومحمد الشناوى وإمام عاشور وعمر مرموش، وهو ما أثر أيضا على اللاعبين.

وقال فيتوريا في تقريره :

-منتخب مصر في الـ4 مباريات يملك أفضل معدل تهديف

-منتخب مصر أكثر منتخب خلق فرص وأرسل عرضيات وقطع الكرة في ملعب المنافس ويملك أرقاما جيدة على مستوى الاستحواذ

-كل الأهداف التي دخلت مرمى المنتخب جاءت عكس سير المباريات وفي حالة عدم تحقيقنا الفوز لا أحد ينظر للأرقام.

-تعرض لاعبو المنتخب لإصابات قوية ومؤثرة محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور والثنائي تريزيجيه وعمر مرموش قبل المباراة الأخيرة

-عدم ظهور بعض اللاعبين بالمستوى والحالة المتوقعة منهم

-درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة أثرا بشكل سلبي على مردود الفريق