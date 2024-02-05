شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي الودية مع سموحة اليوم الاثنين والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.
موعد مباراة الاهلى وسموحة الودية
تقام مباراة الاهلى مع سموحة فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى
القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسموحة تنقل قناة الأهلى مباراة المارد الأحمر الودية مع سموحة فى الثالثة عصر اليوم الاثنين.
نتائج مباريات الأهلى الودية
وخاض الأهلى معسكرا مغلقا فى الإمارات، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.
آخر ظهور للأهلى
توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.
ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.
يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
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