شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي الودية مع سموحة اليوم الاثنين والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة ودية مع سموحة اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.



موعد مباراة الاهلى وسموحة الودية موعد مباراة الاهلى وسموحة الودية

تقام مباراة الاهلى مع سموحة فى الثالثة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى







نتائج مباريات الأهلى الودية نتائج مباريات الأهلى الودية

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسموحة تنقل قناة الأهلى مباراة المارد الأحمر الودية مع سموحة فى الثالثة عصر اليوم الاثنين.

وخاض الأهلى معسكرا مغلقا فى الإمارات، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.



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