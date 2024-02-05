شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يكشف سر تصويباته ويؤكد: مين مش هينسبط وعبد الله السعيد فى فريقه! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، إن الأمور ستتحسن للأفضل داخل القلعة البيضاء، وكنا نتمنى استمرار معتمد جمال ومحمد عبد المنصف مع الفريق، ولأول مرة نرى المدربين الراحلين يتم تكريهم وهم تواجدوا في ظروف صعبة ووقفوا أمام المدفع وقاموا بدورهم.

وأضاف شيكابالا، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "لعبت مع محمد عبد المنصف وهو ساعدني في بداياتي بعد تصعيدي للفريق الأول، ولم أكن أعتبره مدربا في الجهاز، بل أحد كباتن الفريق، والوحيد من المدربين الذي كان يحضر جلسة اللاعبين بعد المحاضرة الفنية هو أوسة ونعتبره من كباتن الفريق.

وعن صفقة التعاقد مع عبد الله السعيد، علق: "مين اللي مش هينسبط وعبد الله السعيد في فريقه؟".

وعن سر تصويب الكرة في الزاوية البعيدة أكد أنها تأتي من التدريب في المران.

وتابع: "تعودنا على أن يكون جمهور الزمالك أكبر داعم، والصفقات الجديدة لاعبين مميزين والأهم أن ندعم اللاعبين الجدد، خشية من عدم توفيقهم في بدايتهم، لأنه منهم من يعرف الدخول سريعا في أجواء الفريق الجديد، ومنهم من يحتاج وقتا، وما أطلبه منهم الدعم".

واختتم شيكابالا تصريحاته قائلا: "في أول بطولة لنا سنهديها إلى معتمد جمال ومحمد عبد المنصف، وسنطلب منهم الاحتفال بها معنا".