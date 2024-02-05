إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مفاوضات اتحاد الكرة مع رينارد وكيروش لتدريب المنتخب

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القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل مفاوضات منتخب مصر مع الفرنسي هيرفي رينارد والبرتغالي كارلوس كيروش من أجل تدريب منتخب مصر في الفترة القادمة، وخلافة البرتغالي روي فيتوريا.

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "رينارد وافق على تدريب منتخب ورحب بالأمر على أن يبدأ مهمته بعد الانتهاء من مشاركته في الأولمبياد رفقة منتخب فرنسا للسيدات".

تابع: "رينارد عرض على اتحاد الكرة قدوم جهازه المعاون لقيادة منتخب مصر في الفترة الحالي.

استطرد: "كيروش ليس لديه مشكلة في العودة إلى تدريب منتخب مصر ولكن لديه بعض التحفظات، ولكن من الوارد حلها، وهذين الاسمين حدث تواصل معهم".

وفيما يخص محمد يوسف وعلاء نبيل، أكد أن وجود يوسف مهما لضرورة تواجد عنصر مصري في الجهاز الفني للفراعنة، وعلاء نبيل سيكون دوره مهم في اختيار مدربين، لاسيما بعد نجاحاته في قطاع الناشئين مع المقاولون وزد.

أضاف أن عبد الظاهر السقا مرشح لتولي منصب مدير المنتخب وهو أبرز الأسماء المرشحة لتولي المنصب لسابق خبراته في هذا المنصب.