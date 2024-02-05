شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لموقعة سيراميكا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائى كأس رابطة الاندية المحترفة.

ويخوض زعيم الثغر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن طارق العشري قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ووصلت بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة لموسم "2023-2024" إلى محطتها قبل الأخيرة بعد اكتمال دور نصف النهائي. وحسم الاتحاد السكندري وسيراميكا وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي تأهلهما إلى نصف نهائي كأس الرابطة بنسخته الثالثة.

وتفوق طلائع الجيش على الجونة بركلات الترجيح، وهزم الاتحاد السكندري نظيره إنبي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة انتصر سيراميكا على سموحة، وأطاح المصري بنظيره بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباريات ربع نهائي كأس الرابطة.

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس الرابطة تفوق فرق الشركات بعد فوز فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، وحصد سيراميكا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي.

وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي بعد الوقت الأصلي بدور نصف النهائي سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة في نصف نهائي كأس الرابطة وليس هناك أوقات إضافية.

وسيتم اللجوء فقط إلى أشواط إضافية في المباراة النهائية لكأس الرابطة حال انتهاءها بالتعادل في وقتها الأصلي.