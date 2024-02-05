شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الأثقال يبدأون منافسات بطولة أفريقيا بالإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبدأ لاعبو فراعنة رفع الأثقال، اليوم، الاثنين، مشوار بطولة أفريقيا للكبار التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتى تقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير الجارى.
منافسات اليوم الاثنين
نور محمد زكى - عبد الرحمن وجية منافسات وزن 61 كجم و نضال محمد فى السيدات بوزن 49 كجم .
الثلاثاء 6 فبراير
أحمد سعيد وزن 73 كجم.
الأربعاء 7 فبراير
كريم كحلة وزن 89 كجم وعبد الرحمن يونس وزن 81 كجم.
الخميس 8 فبراير
نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن وزن 76 كجم و سارة سمير و شمس أحمد وزن 81 كجم ،و ياسر أسامة و محمود حسنى وزن 102 كجم.
الجمعة 9 فبراير
سمر حبشى و فاطمة صادرق وزن 87 كجم و حليمة عبد العظيم وزن + 87 كجم ، ورجب عبد الحى وزن 109 كجم وعبد الرحمن محمد وزن +109 كجم.
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