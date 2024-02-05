شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الأثقال يبدأون منافسات بطولة أفريقيا بالإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ لاعبو فراعنة رفع الأثقال، اليوم، الاثنين، مشوار بطولة أفريقيا للكبار التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتى تقام خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبراير الجارى.

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال أمس بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

منافسات اليوم الاثنين

نور محمد زكى - عبد الرحمن وجية منافسات وزن 61 كجم و نضال محمد فى السيدات بوزن 49 كجم .

الثلاثاء 6 فبراير

أحمد سعيد وزن 73 كجم.

الأربعاء 7 فبراير

كريم كحلة وزن 89 كجم وعبد الرحمن يونس وزن 81 كجم.

الخميس 8 فبراير

نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن وزن 76 كجم و سارة سمير و شمس أحمد وزن 81 كجم ،و ياسر أسامة و محمود حسنى وزن 102 كجم.

الجمعة 9 فبراير

سمر حبشى و فاطمة صادرق وزن 87 كجم و حليمة عبد العظيم وزن + 87 كجم ، ورجب عبد الحى وزن 109 كجم وعبد الرحمن محمد وزن +109 كجم.