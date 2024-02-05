شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجاً لتجهيز 6 صفقات جديدة استعداداً لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجاً بدنياً لتجهيز الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية. وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع 6 صفقات هى: أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى وانهى اجراءات انتقال الثنائى على الملوانى لاعب بور فؤاد وحاتم سكر لاعب الزمالك.

يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال 3 مباريات قوية خلال شهر فبراير الجاري ستكون البداية مع سيراميكا فى 15 فبراير ثم يلاقى الزمالك فى 19 فبراير ويختتم مبارياته بمواجهة الجونة فى 26 من الشهر الجاري وذلك خلال منافسات الدوري المصري.

ويسابق مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الزمن لإنهاء ملف صفقات الميركاتو الشتوى قبل غلق باب القيد غداً، الثلاثاء، بعد قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد 6 أيام لتنتهى 6 فبراير بدلا من 31 يناير.

ونجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن في التوقيع مع اللاعب علي الملواني لاعب بور فؤاد لمدة 4 مواسم ونصف ليكون الصفقة الخامسة للفريق.

ويأمل الإسماعيلي أن يساهم علي الملواني الذى يلعب فى خط الوسط ويبلغ من العمر 25 عاماً وبقية الصفقات الجديدة في تعزيز أداء الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات المقبلة.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

كما وجه النادى الإسماعيلى الشكر لخمسة لاعبين انتهت رحلتهم مع القلعة الصفراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما تم الاستغناء عنهم بصورة ودية، وعلي رأسهم أبو بكر حمزة الجمل نجل حمزة الجمل مدرب الدراويش السابق. كما وجه الإسماعيلي الشكر لكل من مصطفى فارس ومحمود الشبراوي ومحمد بحيري وحازم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.

ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإصافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.