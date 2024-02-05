شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم محمد هاني لـ"الفئة الأولى" بعد حسم ملف تمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر لمدة ثلاث سنوات جديدة، باعتبار عقده ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى فرض حالة من التركيز والانضباط داخل غرفة الملابس وابتعاد اللاعبين عن التفكير في مسألة تجديد عقودهم.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على ضم محمد هاني إلى لاعبي الفئة الأولى بالفريق الأحمر، تقديرا لجهود اللاعب الذي أصبح من العناصر الأساسية في صفوف فريقه، وأحد العناصر المهمة في منتخب مصر أيضا، بخلاف أنه أحد أبناء النادي الذين لم يفتعلوا أية مشاكل منذ تصعيده للفريق الأول.

وخاض مسئولو الأهلي سلسلة مفاوضات مع محمد هاني بشأن بنود عقده الجديد قبل السفر إلى منتخب مصر لتجديد عقده وقطعوا شوطا كبيرا في التفاوض مع اللاعب، على أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي عقب عودة اللاعب للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.