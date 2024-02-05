شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لم أقصد التقليل من على لطفى.. ومرتجى يتولى مهام نائب رئيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيكلف المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق بمهام نائب رئيس النادى فى اجتماع اليوم، خلفاً للراحل العامري فاروق.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى سيعقد اليوم أول اجتماع لمجلس الإدارة بدون الراحل العامري فاروق، الرجل الذى رحل فى هدوء وترك خلفه رحلة إنجازات وعشق لا مثيل له للقلعة الحمراء، فلقد كان شديد الأدب والاحترام والاحترافية، وسيكون اجتماعا صعبا للغاية على أعضاء مجلس الأهلى".

وأضاف شوبير، "مجلس الأهلى سيكلف خالد مرتجى بمهام نائب الرئيس الذى يتولاها بالفعل منذ مرض العامري فاروق، حيث يقود اجتماعات المكتب التنفيذى، بينما يتولى الدكتور محمد شوقى مهمة التوقيع على الشيكات لكونه أكبر الأعضاء سناً".

وتابع شوبير، "سيتولى خالد مرتجى مهمة نائب رئيس الأهلى لحين إجراء عمومية النادى ووقتها سيتم طرح انتخاب نائب الرئيس ولو أراد مرتجى الترشح سيصبح منصب أمين الصندوق شاغراً وتجري عليه انتخابات أيضاً".

وعن على لطفى حارس زد الحالى والأهلى السابق قال شوبير، "بلغنى أن على لطفى زعلان منى بداعى التقليل من قدراته، وأنا لم أقصد جرح مشاعره فهو حارس موهوب أثبت حضوراً قوياً فى كل المهمات التى منحت له أثناء تواجده فى الأهلى، ولكنى نقلت خبر رفض ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلى عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء، نقلت الخبر فقط دون التقليل من على لطفى إطلاقاً".

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، عصر اليوم الاثنين، أول اجتماع بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي وافقته المنية الجمعة قبل الماضى. ويناقش مجلس الأهلي في اجتماع اليوم عدة أمور رياضية واجتماعية وأخرى إدارية تتعلق بالوضع الإداري للنادي بعد وفاة العامري فاروق.

وتحدث الكثيرون عن "بديل" العامري فاروق في مجلس الإدارة، وكيف تُجرى الانتخابات وموعدها لاختيار بديله، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية.

الأهلي سيكلف أولاً خالد مرتجي أمين صندوق النادي بالقيام بمهام نائب الرئيس، وفي مقدمتها، رئاسة المكتب التنفيذي للنادي، وهو ما يقوم به مرتجي منذ تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية يوم 7 نوفمبر الماضي، حيث تولّى رئاسة أكثر من 3 أو 4 اجتماعات للمكتب التنفيذي.

المهمة الثانية للراحل العامري فاروق فى الأهلي كانت التوقيع على "شيكات" حال عدم تواجد رئيس النادي، حيث إن "الشيكات" تحتاج اثنين من التوقيعات، الأول لأمين الصندوق باعتباره المسئول المالي الأول فى النادي، والثاني لرئيس النادي، وحال عدم وجود الأخير يقوم نائبه بالتوقيع بدلاً منه، وبعدما تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية الأخيرة، تم إسناد مهمة التوقيع الثانية على "الشيكات" للدكتور محمد شوقي عضو المجلس باعتباره أكبر الأعضاء سناً والأقدم في المجلس.

وسيواصل أمين صندوق الأهلي القيام بأعمال نائب رئيس النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية ( موعدها نوفمبر المقبل) على منصب نائب الرئيس.

في الجمعية العمومية العادية المُقبلة سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، ووقتها سيتم الترشّح على هذا المنصب ممن لهم حق الترشّح.

أما فى حال رغبة أحد المتواجدين بمجلس الأهلي الحالى الترشّح على منصب نائب الرئيس، سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس وعلى المنصب _أو المناصب_ التي أصبحت شاغرة في المجلس، فإذا قرر خالد مرتجي على سبيل المثال الترشح لمنصب نائب الرئيس سيتقدم باستقالته من أمانة لصندوق، ووقتها ستُجرى انتخابات على نائب الرئيس وأمانة الصندوق وربما فى العضوية حال رغبة أحد أعضاء المجلس في الترشح على أمانة الصندوق أو نائب رئيس النادي.