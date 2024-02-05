شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد انطلاق منافسات اليوم ببطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء حسن، المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال ، عن تعديل موعد انطلاق منافسات اليوم الاثنين فى افتتاح مشوار بطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال علاء حسن فى تصريح لـ الخليج 365، إن المنافسات تنطلق اليوم فى الثالثة عصرا بدلا من الثانية عشرة ظهرا.

ويبدأ المنتخب المصري منافساته بمشاركة كل من نضال محمد علي بوزن 49 كجم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما تخوض الثنائي نور محمد زكي وعبد الرحمن وجية في وزن 61 كجم، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال أمس الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

فيما يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم الأربعاء و معه عبد الرحمن يونس فى وزن 81 كجم .

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.