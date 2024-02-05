شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس اختيار محمد يوسف للمنتخب ورفض حازم الإشراف على الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس اختيار محمد يوسف مدربًا مؤقتا لمنتخب مصر عقب رحيل البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للفراعنة، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم:"اختيار محمد يوسف مناسب بسبب التجارب السابقة له، كما أنه حصل مع النادي الأهلي على بطولة أفريقيا والسوبر الأفريقي، ويملك خبرة كبيرة فى التدريب".

ويضيف شوبير: "معلوماتى أن حازم إمام رافض فكرة الاستمرار كمشرف على المنتخب، رغم أن حازم أدى دوره بمنتهى الأمانة والاخلاص ولكن طبعا لازم يتهاجم، احنا كده لازم نهاجم أى نجم ونقول أصله أهلاوى أصله زملكاوى حتى لو كان شغال كويس".

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل.

وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز. وجاء قرار إقالة فيتوريا، بعدما ودع منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة روى فيتوريا، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بكوت ديفوار، بعد الخروج أمام الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح.

تولى فيتوريا المهمة الفنية للمنتخب يوليو من عام 2022، أي منذ عام و6 أشهر وأسبوعين و4 أيام بإجمالى 567 يوما، وخاض خلالها منتخب مصر 18 مباراة تحت قيادة روي فيتوريا، مقسمة إلى 8 وديات و10 مباريات رسمية.

وحقق المنتخب الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المنتخب 40 هدفا مع فيتوريا واهتزت شباكه بـ13 هدفا.

المباريات التي خاضها منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا معظمها لم يرتق للمستوى الجيد، مثل النيجر ومالاوى، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وزامبيا، جيبوتى، تنزانيا، سيراليون، غينيا، وحينما حانت لحظة المواجهات المهمة سقط فيتوريا.

وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية لم يحقق الفراعنة أى فوز حيث تعادل فى المباريات الأربعة التى تم خوضها أمام كل من موزمبيق، وغانا، كاب فيردى، والكونغو الديمقراطية، وحقق رقما سلبيا من خلال خروجه من بطولة أمم أفريقيا 2023، على يد منتخب متواضع مثل الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي فوز، حيث صعد ليكون ثانى مجموعته بفضل هزيمة منتخب غانا وتقديم هدية للفراعنة.