شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى بتوصية ألمانية لطبيب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الإثنين محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر رحلة العلاج الطبيعى بعد عودته للقاهرة أمس قادماً من ألمانيا بعدما أجري جراحة ناجحة بعد إصابته بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني فى بطولة أمم أفريقيا.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالأهلى، أنه فى تواصل مستمر مع الشناوي يوميا للاطمئنان على حالته، وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وتأكد غياب محمد الشناوي عن الأهلي لمدة ثلاثة أشهر، يخضع خلالها لبرنامج تأهيلي ليصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم العودة لمباريات فريقه، وكان محمد الشناوي قد تعرض لإصابة قوية فى الدقائق الأخيرة من مباراة مصر والرأس الأخضر، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من مباريات أمم أفريقيا والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد التعرض لهذه الإصابة جرى تنسيق بين المنتخب الوطني وبين النادي الأهلي ليتم الاستقرار على توجه محمد الشناوي إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا