مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين، الموافق 5 فبراير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف الدوريات المحلية والعالمية، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم، يتخلله مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء مانشستر سيتي وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "جريفين بارك".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر سيتي ضد برينتفورد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

رايو فاليكانو ضد إشبيلية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

روما ضد كالياري، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم

كازا بيا ضد بوافيشتا، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية اليوم

الأهلي وسموحة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، ولم تُعلن أي مباراة عن إذاعة اللقاء.