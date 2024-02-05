"أتمنى ألا يدفع نجله الثمن".. ميدو يكشف ما فعله شوبير لإفساد انتقال هؤلاء للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، كواليس تدخل أحمد شوبير لإفساد تعاقد الأهلي مع أحد الحراس، خلال الفترة الحالية.

قال ميدو في برنامجه عبر قناة "المحور": "هناك تفاصيل كثيرة في ملف تفاوض الأهلي مع حارس مرمى جديد، وعلمت أنه عندما كان يريد النادي الأهلي التعاقد مع أبو جبل أو بسام غضب، أحمد شوبير بسبب نجله".

أوضح: "غضب شوبير طبيعي، لأن نجله مصطفى ملتزم ويتدرب بشكل جيد، وهذه هي فرصته الآن، خاصة وأنه عندما شارك في المباريات تألق بشدة".

وأكمل: "أحمد شوبير أفسد صفقة انضمام أبو جبل ومحمد بسام، للنادي الأهلي، وهو يعرف كيف يتحدث ومتى يتحدث، وإعلانه عن صفقة انتقال محمد أبو جبل إلى الأهلي يوم مباراة مصر والكونغو والحديث عن الخلافات بينه وبين محمد الشناوي كان هدفه عدم إتمام الصفقة".

وأضاف: "أنا لا أتحدث بمعلومات وإنما أقرأ الموقف، وأقول إن من حق أحمد شوبير أن يغضب، ولا أحد يلومه، لأن نجله صبر كثيرًا، وهذا حدث معه من قبل سنوات عديدة، ولقبه كان أيوب الكرة المصرية، ونجح في أن يكون الحارس الأساسي بعد ذلك للأهلي ومنتخب مصر".

وأتم تصريحاته: "هناك غضب من أحمد شوبير حاليا داخل النادي الأهلي، ونجله سيكون الحارس الأساسي بعد صفقة انضمام محمود الزنفلي، وأتمنى ألا يدفع ثمن موقف والده".