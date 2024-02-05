شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة سبورتنج يهزمن بيبلوس اللبنانى فى دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره بيبلوس اللبنانى بنتيجة 3 /0 فى ثانى مواجهاته بدورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن يلتقى أكاد عنكاو العراقى الخميس المقبل. ومن المقرر أن تحصل جميع الفرق المشاركة فى البطولة على راحة الأربعاء قبل ختام الدور الأول.

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.