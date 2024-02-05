شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يخضع لأشعة رنين اليوم لتحديد حجم إصابة الركبة بشكل نهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لأشعة رنين اليوم لتحديد مدى إصابته بشكل دقيق، والتى تعرض لها فى تدريب الزمالك أمس الأول، فى أول ظهور للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الجديد.

وخضع الونش لأشعة أول أمس فور الإصابة، إلا أن قرار الأشعة الثانية جاء فى ظل وجود تورم بالركبة، والتى تمثل عائقاً فى الوصول للتشخيص المناسب، فتقرر الخضوع لأشعة ثانية قبل إعلان التشخيص النهائي.

كان الونش تعرض لكدمة قوية على مستوى "الركبة" فى مران الزمالك واصطحب الدكتور محمد أسامة اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى للاطمئنان عليه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.