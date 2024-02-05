شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تبحث عن ذهب بطولة أفريقيا لرفع الأثقال الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب متابعو رياضة رفع الأثقال المصرية موعد مشاركة البطلة الأولمبية سارة سمير ببطولة أفريقيا المقامة بمدينة الإسماعيلية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتعد سارة سمير واحدة من أهم لاعبات العالم في رفع الأثقال نتيجة القدرات الفنية والبدنية المتميزة التي تمتلكها وحصدها للعديد من الميداليات العالمية، بجانب حصدها الميدالية الأولمبية فى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتخوض سارة سمير منافسات بطولة أفريقيا فى وزن 81 كجم فى الخامسة مساء الخميس المقبل، وسط ترقب بحصد الميداليات الذهبية وحسم التأهل لأولمبياد باريس.