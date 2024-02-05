شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 15 لاعباً عن ودية الأهلى وسموحة اليوم.. أبرزهم بيرسى تاو والشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود 15 لاعباً فى ودية سموحة اليوم الاثنين لأسباب مختلفة. ويفقد المارد الأحمر جهود سباعى منتخب مصر "محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، وكهربا" بسبب حصولهم على راحة بعد مشاركتهم مع الفراعنة فى كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

فيما يغيب بيرسى تاو بسبب استكمال منتخب جنوب أفريقيا رحلته بأمم أفريقيا، فيما يغيب أيضاً أليو ديانج عن ودية الأهلى وسموحة لمشاركته مع منتخب مالى فى أمم أفريقيا التى ودعها مؤخراً.

فيما يغيب محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ووسام أبو على ورضا سليم ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة.

ويخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليو،م الاثنين، ثالث مبارياته الودية خلال فترة توقف المسابقات المحلية والأفريقية بمواجهة سموحة فى الثالثة عصراً باستاد السلام، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.

وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.