شكرا لقرائتكم خبر عن هليوبوليس يواجه الزمالك والجياد مع الأهلى فى دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى دور الـ16 بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 بواقع 7 مواجهات.

ويشهد هذا الدور منافسات بين كل من: هليوبوليس مع الزمالك والواى مع الزهور ودلفى مع الشمس والقاهرة مع الصيد و6 أكتوبر مع وادى دجلة والاتحاد السكندرى مع سموحة وأصحاب الجياد مع الأهلى.

وشهدت مسابقات السيدات فترة توقف لارتباط المنتخب بالتصفيات الأفريقية، حيث حقق منتخب سيدات الكرة الطائرة الفوز على كينيا فى مواجهتين مؤخرا لحضد ذهبية منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، ليتأهل للدورة الأفريقية مارس 2024 بأكرا.

كما شهد دورة الرجال أيضا فترة توقف قبل العودة السبت الماضى ، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.