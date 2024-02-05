وسائل إعلام تكشف: ما هي أسباب رحيل أمير توفيق عن منصب مدير إدارة التعاقدات بـ الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن أسباب رحيل أمير توفيق عن منصب مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، على أن يخلفه مروان النايب في ذات المنصب.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بالأهلي قوله إن إدارة النادي قررت تعيين مروان النايب في منصب مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، بعد الاتفاق على ذلك منذ ما يقرب من 3 أسابيع وبعد عدة جلسات جمعت مسئولي المارد الأحمر مع "النايب" من أجل التعرف على أفكاره التسويقية ودوره المنوط به ومدى إمكانية إفادة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن من أسباب رحيل أمير توفيق عن منصب مدير إدارة التعاقدات هو تفرغ الأخير للعمل في منصبه الجديد كمدير تنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن أمير توفيق سيكون له دور كذلك في الإشراف على إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء بجانب إدارة بعض الملفات التسويقية في الوقت ذاته.