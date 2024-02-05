الزمالك يواجه هليوبوليس والأهلي ضد أصحاب الجياد بثمن نهائي كأس مصر للكرة الطائرة سيدات

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الإثنين مباريات قوية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 -2024 .

ويلعب الزمالك ضد هليوبوليس على صالة الشروق الساعة 6:00 مساء فيما يلتقي الأهلي مع أصحاب الجياد على صالة أبو الهول في تمام السادسة مساء .

وفي مواجهات أخرى بدور الـ 16 يلعب الزهور مع الواي و الشمس مع دلفى في تمام الرابعة مساء و الصيد مع القاهرة ووادي دجلة ضد أكتوبر في تمام السادسة مساء .

وتختتم المواجهات في تمام الثامنة مساء بين الاتحاد السكندري و سموحة .

ويعتبر الزمالك هو حامل لقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة من الموسم الماضي ، حيث توج باللقب على حساب الأهلي.