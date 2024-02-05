خاص| بازوكا يشيد بملجس الإسماعيلي وينتقد اختيارات لجنة الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد سيد عبدالرازق بازوكا نجم الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر بمجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس نصر أبو الحسن .

وقال بازوكا في تصريحات خاصة للوفد :" مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وعد فـ أوفي بشأن أزمة القيد ، ونجح في سداد بعض ديون الدراويش وهذا الموقف يحسب لهم ".

وبشأن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي قال بازوكا :" كان يجب على لجنة الكرة برئاسة على أبو جريشة التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة ومنح الفرصة لناشئي النادي الإسماعيلي ".

وأضاف:" كان في حالة جلب لاعبين على سبيل الإعارة كان الأمر سيكون موفر بشكل كبير لخزينة النادي، ولجنة الكرة وايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول هم من يتحملوا نتيجة الصفقات الجديدة سواء نجحت أو فشلت '.

وعلى جانب متصل ، تنتظم الصفقات الجديدة للنادى الاسماعيلى التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى التدريبات الجماعية للدراويش اليوم، الأحد، استعداداً لعودة الدوري.

وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع 6 صفقات هى: أحمد الشيخ وإريك تراوري وهشام محمد وعبد الكريم مصطفى وعلى الملوانى لاعب بور فؤاد وحاتم سكر لاعب الزمالك.

ويخوض فريق الاسماعيلى بقيادة ايهاب جلال 3 مباريات قوية خلال شهر فبراير الجاري، ستكون البداية مع سيراميكا فى 15 فبراير، ثم يلاقى الزمالك فى 19 فبراير، ويختتم مبارياته بمواجهة الجونة فى 26 من الشهر الجاري وذلك خلال منافسات الدوري المصري.

ورحل عن الإسماعيلى كل من إياد العسقلانى إلى روستوف الروسى مقابل مليون دولار، والتوجولى ياو أنور إلى البنك الأهلى مقابل 25 مليون جنيه.

