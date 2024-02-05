دوري المحترفين.. راية يواجه أبو قير للاسمده وفاركو وديًا في معسكر الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي راية بقيادة محمد حليم، إقامة مباراتين وديتين خلال المعسكر المغلق بمدينة الاسكندرية، الأولي مع ابو قير للاسمده والثانية أمام فاركو .

وأنهى فريق رايه الدور الأول في المركز التاسع برصيد 28 نقطة ابتعد عن مجموعة الهبوط ويستأنف الفريق مبارياته في الدور الثاني بمواجهة السكة الحديد، على ستاد حرس الحدود .

و تعاقد رايه مع عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية و ذلك لدعم الفريق خلال الدور الثاني و هم :-

محمود علاء إعاره من غزل المحلة، حسام حسن فى صفقة إنتقال حر، عمرو مصطفي إعاره من غزل المحلة، عبد الرحمن زين لاعب مصر المقاصة، محمد خالد حنكوره لاعب مصر المقاصة، غريب ياسر لاعب جمهورية شبين، سالم صافي لاعب الإنتاج الحربي، بيبو لاعب بلطيم، الفار وميسي لاعبا مكادي .