الزمالك يصرف النظر عن "مصطفى أشرف".. ويفاوض ظهير سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب فى السابعة مساء اليوم الإثنين مؤتمراً صحفياً لتقديم الصفقات الجديدة لتدعيم الفريق الأول بجانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات لتدعيم صفوفه بضم ثنائي بيراميدز عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر بجانب ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر ومهاب ياسر جناح الداخلية.

وضم الزمالك أيضاً محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ومحمد عاطف جناح طنطا والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد وزياد كمال لاعب وسط إنبي وأحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي.

ولم يغلق الزمالك ملف الصفقات الجديدة بعد في ظل الحاجة لضم ظهير أيسر خاصة أن الإدارة تسرعت في الاستغناء عن 3 لاعبين في هذا المركز وهم عبد الله جمعة وحاتم سكر وأحمد زكي مجاناً.

وتأكد غياب أحمد فتوح الظهير الأيسر لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه لمدة 45 يوماً وهو ما يجعل هذا المركز خالياً من اللاعبين سوى محمد عبد الشافي فقط.

ويبحث الزمالك حالياً عن ضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوفه ولكن المدير الفني لسيراميكا أيمن الرمادي يرفض بيع لاعبه.

في المقابل ، أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وقال سالم إن الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الناشئ مصطفى أشرف بسبب المزايدات التي لا تتفق مع سياسة التعاقدات الجديدة.

ودخل أكثر من وكيل في خطابات للنادي الألماني كأنهم ممثلين للزمالك ورغم أن النادى قام بالفعل بحجز مكان على سيستم TMS لمصطفى أشرف خاصة وأن اللاعب وقع على نسخة تعاقد واحدة وهي التى حجز بها الزمالك المقعد على السيستم.

على جانب آخر اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك بعد تولي البرتغالي جوزيه جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.