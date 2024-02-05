"من غزة الزمالكاوية إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط دفاع الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو للاعب الفلسطيني وكتب: "من غزة الزمالكاوية إلى ميت عقبة ياسر حمد زملكاوي".

جدير بالذكر أن ياسر حمد لعب من قبل في الدوري المصري، وتحديدا في نادي المصري البورسعيدي الموسم قبل الماضي، ورحل بعد ذلك للدوري القطري.

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