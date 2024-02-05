شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رباعي المربع الذهبي فى كأس الرابطة قبل مواجهات نصف النهائي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت أضلاع المربع الذهبي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثالثة، بعد تأهل "المصري، سيراميكا، طلائع الجيش، والاتحاد السكندري" إلى الدور نصف النهائي بالمسابقة.

ويلتقي النادي المصري مع طلائع الجيش، بينما يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا حامل اللقب فى الدور نصف النهائي، ونستعرض أبرز ما قدمه كل فريق منذ انطلاق النسخة الجارية من كأس الرابطة.

1ـ المصري

دور المجموعات " صعد في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط"

ـ فاز على المقاولون العرب 1-0

ـ تعادل مع البنك الأهلي 2-2

ـ فاز على الجونة 2-1

ربع النهائي

فاز على بيراميدز 3-1

2ـ سيراميكا

دور المجموعات "صعد فى صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط"

ـ فاز على إنبي 2-0

ـ فاز على الإسماعيلي 3-1

ـ تعادل مع الداخلية 1-1

ربع النهائي

فاز على سموحة 2-0

3ـ الاتحاد السكندري

دور المجموعات "صعد فى صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط"

ـ فاز على مودرن فيوتشر 1-0

ـ فاز على بلدية المحلة 1-0

ـ خسر أمام سموحة 2-0

ربع النهائي

فاز على إنبي 2-0

4ـ طلائع الجيش

دور المجموعات "صعد في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط"

ـ فاز على زد 1-0

ـ تعادل مع بيراميدز 2-2

ـ فاز على فاركو 1-0

ربع النهائي

فاز على الجونة بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1