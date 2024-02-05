شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحتفل بعيد ميلاد أسامة خليل: مسيرة حافلة بالنجاحات والأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادى الإسماعيلى بعيد ميلاد أسامة خليل قائد الدراويش ومنتخب مصر السابق الـ70 حيث إنه من مواليد 5 فبراير 1954.

ونشر الحساب الرسمي للدراويش عبر موقع "فيس بوك" صورة لأسامة خليل وعلق عليها: "من قائد للدراويش لقائد للمنتخب، مسيرة حافلة بالنجاحات والأهداف في مرمى الخصوم لا تنسى.. نحتفل بميلاد وهداف وقائد الدراويش الغزال أسامة خليل".

ويعد أسامة خليل لاعب الإسماعيلي السابق، هو رابع الهدافين للنادي بعدما أحرز 86 هدفًا بواقع ” 71 هدفًا في الدوري العام و9 أهداف في كأس مصر و3 أهداف في البطولات الأفريقية و3 أهداف ملغية “.

واستطاع غزال الدراويش أن يحرز جميع أهدافه في مدة زمنية قصيرة وصلت إلي 2590 يومًا، كما أنه حصل علي هداف الدوري المصري موسم 75 / 76 برصيد 18 هدفًا بعد إلغاء هدفين في مرمي الشرطة بسبب عدم اعتماد نتائج المنافس في الدور الثاني، وسجل الهدف الـ 600 للإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام وذلك في مرمي الأوليمبى موسم 78 / 79 بجانب أنه أكثر لاعب سجل هدفين للدراويش في المباراة الواحدة برصيد 13 مرة بجانب هاتريك وحيد.