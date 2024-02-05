شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكثف جلسات العلاج الطبيعى لـ وسام أبو على فى الجيم بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، جلسات العلاج الطبيعى فى الجيم للاعبه وسام أبو على مهاجم الفريق من أجل تأهيل العضلة الخلفية بسبب الإصابة التى يعانى منها الوافد الجديد.

ويحدد الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة أحمد جاب الله، موقف وسام أبو علي من مباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 24 فبراير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعد خوض اللاعب فترة التأهيل الخاصة به وتحديد مدى استجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر الجمعة الماضي، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وبات فى حكم المؤكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.