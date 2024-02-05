بشرة خير قبل أولمبياد باريس.. إنجازات فردية وجماعية للرياضة المصرية فى بداية 2024

القاهرة - سامية سيد - تشهد الرياضة المصرية العديد من الإنجازات، سواء على الصعيد العالمى أو الأفريقية، فى الألعاب الجماعية أو الفردية بمختلف البطولات مع بداية عام 2024، وذلك بمثابة بشرة خير قبل الدورة الأولمبية باريس 2024. ونرصد أبرز الإنجازات التى تحققت فى الرياضة المصرية مع بداية عام 2024 بالتقرير التالى:

فيما فاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.

كما حصدت مصر ميداليتين عالميتين فى رياضة السلاح، أحرزهما فرح محفوظ التى توجت ببرونزية كأس العالم للشابات تحت 20 سنة بأوزبكستان بالخسارة من بطلة بلغاريا فى نصف النهائى بنتيجة 15/14 بمشاركة على نفقتها الخاصة.

توج منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور 27 يناير الماضى بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة 29/21.

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين عامي 1974 و1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام: 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.