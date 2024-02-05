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شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير قبل أولمبياد باريس.. إنجازات فردية وجماعية للرياضة المصرية فى بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد الرياضة المصرية العديد من الإنجازات، سواء على الصعيد العالمى أو الأفريقية، فى الألعاب الجماعية أو الفردية بمختلف البطولات مع بداية عام 2024، وذلك بمثابة بشرة خير قبل الدورة الأولمبية باريس 2024. ونرصد أبرز الإنجازات التى تحققت فى الرياضة المصرية مع بداية عام 2024 بالتقرير التالى:عزمي محيلبة يحصد ذهبية الإسكيت ببطولة كأس العالم للرماية 2024
حقق بطل مصر العالمي في الرماية عزمي محيلبة الميدالية الذهبية لمنافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش بمدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة والتى، والتى اختتمت مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بالميدالية الذهبية فى كأس العالم بالبحرين 20 سنة ليواصل تصدره للتصنيف العالمى فى إنجاز تاريخى يوم 21 يناير الماضى.
كما حصدت مصر ميداليتين عالميتين فى رياضة السلاح، أحرزهما فرح محفوظ التى توجت ببرونزية كأس العالم للشابات تحت 20 سنة بأوزبكستان بالخسارة من بطلة بلغاريا فى نصف النهائى بنتيجة 15/14 بمشاركة على نفقتها الخاصة.
فيما فاز محمد ياسين، المصنف الأول عالميًا، ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئين "تحت 20 سنة”، المقامة بالبحرين في الفترة من 20 حتى 21 يناير الجاري.
منتخب اليد يتوج بلقب أفريقيا ويتأهل لأولمبياد باريس
توج منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور 27 يناير الماضى بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة 29/21.
نجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين عامي 1974 و1976.
واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام: 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.
منتخب رجال الطائرة يتأهل للألعاب الأفريقية بحصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة
كما نجح منتخب رجال الكرة الطائرة مساء الأحد الماضى فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام الماضيين بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.
ونجح أيضا منتخب سيدات الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة بالقاهرة بالتفوق على كينيا بنتيجة 3 /0 فى المواجهة الأولى ثم 3 /1 فى المواجهة الثانية ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل .
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