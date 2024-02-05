شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربينى يحافظان على الصدارة وتقدم روان العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 36 على التوالي ورقم 194 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ23 على التوالي والـ 233 في تاريخها. وجاء تصنيف الرجال كالتالي: 1- علي فرج 2- البيروفي دييجو إلياس 3- النيوزيلندي بول كول 4- مصطفى عسل 5- الإنجليزي محمد الشوربجي 6- كريم عبد الجواد 7- مازن هشام 8- طارق مؤمن 9- الويلزي جويل مكين 10- الانجليزي مروان الشوربجي

تصنيف رجال الاسكواش وجاء تصنيف السيدات كالتالي: 1- نور الشربيني 2ـ هانيا الحمامي 3ـ نوران جوهر 4ـ البلجيكية نيلي جليس 5ـ الأمريكية أماندا صبحي 6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر 7ـ نور الطيب 8ـ البلجيكية تيني جليس 9- الإنجليزية جورجينا كيندي 10- روان العربي

تصنيف سيدات الاسكواش

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