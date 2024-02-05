شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف دفعة مستحقات للاعبين اليوم من صفقة أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك استغلال القيمة المالية التى حصل عليها النادى من بيع أسامة فيصل للبنك الأهلى فى سداد دفعة من مستحقات اللاعبين اليوم.

وكشف مصدر بالزمالك أن مجلس الإدارة وفر مبلغا آخر، بخلاف قيمة بيع أسامة فيصل للبنك الأهلي، من أجل سداد دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين اليوم، سواء لفريق الكرة أو فرق ألعاب الصالات.

من جهته أكد اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، حصوله على خدمات أسامة فيصل من الزمالك بشكل نهائي، وقال أشرف نصار، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه نجح فى تحويل عقد إعارة أسامة فيصل إلى بيع بعد الاتفاق على كل التفاصيل المالية مع مسئولي القلعة البيضاء. وكان نادي الزمالك قد أعار أسامة فيصل لصفوف فريق البنك الأهلي قبل بداية العام الماضي لمدة موسمين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له 19 فبراير الجاري بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.