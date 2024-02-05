شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز سر تراجع الزمالك عن ضم الأسود وحسام.. وإصابة الونش تفتح باب ضم مدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك سر التراجع عن صفقتى أحمد حسام لاعب الجونة ومحمود الأسود لاعب الكرامة والمنتخب السورى، خلال الساعات القلية الماضية، رغم الحصول على توقيع أحمد حسام مدافع الجونة، والاتفاق مع الكرامة السورى على تفاصيل ضم محمود الأسود.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن التراجع عن الصفقتين جاء بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق، بعدما علم أن هناك صفقتين أخريين جار إنهاء التعاقد معهما، فرفض المدير الفني أى لاعبين آخرين، ويرى أن العدد كبير ولا يريد أى أعداد أخرى، خاصة أن هناك صفقات عديدة تم قدومها إلى الفريق بخلاف اللاعبين القدامى بالزمالك.

ورغم رفض جوميز إبرام صفقات جديدة بالزمالك، إلا أن هناك حالة ترقب لمعرفة الموقف النهائي لمحمود حمدي الونش مدافع الفريق بعد إصابته الأخيرة خلال التدريبات، وحال التأكد من غيابه لفترة طويلة قد يتم التعاقد مع مدافع جديد لتعويض غيابه، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة بعد تنسيق مجلس الزمالك مع الجهاز الفنى بقيادة جوميز.

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما تردد فى الساعات الأخيرة الماضية حول حسم صفقتي أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود الأسود لاعب وسط فريق الكرامة السوري.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، متعاون مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وشدد المصدر على أنه يتم التشاور مع المدير الفني في كافة أمور فريق الكرة، وبشأن الصفقات الجديدة واحتياجات المدرب من اللاعبين.

وأوضح المصدر أن بعض وكلاء اللاعبين يقومون بتسريب أخبار بشأن بعض اللاعبين، وهناك من يغرد خارج السرب من داخل النادي.

وكان أحمد حسام، مدافع الجونة، وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مقابل حصول النادي الساحلي على ثلاثة ملايين جنيه، مع وجود بند بأحقية الزمالك في شراء اللاعب نهاية الموسم ، إلا ان الزمالك تراجع عن اتمام الصفقة.

كما سبق وتوصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع نظرائهم في نادي الكرامة، علي استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل أن يتم التراجع عن الصفقة والاكتفاء بالصفقات التي تم عقدها.