شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: الأهلى عرض علينا حارسا ناشئا ونبحث عن بديل الزنفلي بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عثمان الدسوقى، المشرف على فريق الداخلية، كواليس انتقال الثنائي مهاب ياسر إلى نادى الزمالك، ومحمود الزنفلي إلى النادى الأهلي خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

وقال الدسوقي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم مع الإعلامي خالد الغندور، "مهاب ياسر لاعب جيد وسنه صغير سيكون إضافة لنادى الزمالك، وأتمنى أن يستوعب الضغط الجماهيري الذي سيكون عليه، واللاعب بيع نهائي".

وأضاف، "لدينا الحارس الثاني مجدى، ورمضان بعد رحيل الزنفلى إلى الأهلي، ونسعى للتعاقد مع حارس ثالث ونبحث في الدرجة الثانية ونبحث الطلبات وكل الأمور، والزنفلي إعارة بنية البيع إلى الأهلي.

واختتم قائلا، "الداخلية من الأندية القليلة التي منحت لاعبيها 40% من المستحقات خلال الموسم الجارى، ووضعنا حدا أقصى لأى لاعب، والأهلى عرض علينا حارسا ناشئا لكننا نريد لاعبا صاحب خبرات".