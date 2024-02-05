شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يكشف مستجدات الميركاتو: انضمام 8 لاعبين ورحيل 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادى مودرن فيوتشر، مستجدات ملف الميركاتو الشتوي للفريق وذلك قبل غلق باب القيد. وقال عرابى في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النادى ضم 8 صفقات جديدة وهم، "عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا".

كما وافق النادي على انتقال ناصر ماهر إلى الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي، بالإضافة إلى إعارة الثنائي، عمر السعيد ومحمد عبد السلام، والموافقة على رحيل 3 أجانب.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بلدية المحلة بالأسبوع الـ12 من المسابقة المحلية والمقرر لها يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.