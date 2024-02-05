دوري المحترفين.. القناة يواصل تدريباته استعدادا لمنافسات المرحلة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيادة أحمد العجوز استعداداته لخوض منافسات المرحلة الثانية من بطولة دوري المحترفين والمؤهلة إلى الدوري الممتاز، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في القاهرة.

وفي السياق ذاته، ساند الدكتور محمد لطفي أبو العزم رئيس مجلس إدارة نادي القناة، الفريق الكروي الأول خلال زيارته لمعسكر الفريق، وسط حالة من الجدية والحماس والتركيز خلال الاستعداد لملاقاة فريق لافيينا، المقرر إقامتها في الـ ١٢ من فبراير الجاري، على ملعب نادي القناة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

ويعرب مجلس إدارة نادي القناة عن تمنياته بكامل التوفيق لكل عناصر الفريق الكروي الأول، آملين في تحقيق نتائج مميزة واكتمال المنافسات بالصعود إلى الدوري الممتاز.

كان القناة قد نجح في البقاء ضمن العشرة الكبار بعد فوزه في الجولة التاسعة عشر والأخيرة بدورى المحترفين عقب فوزه على النصر للتعدين بهدف مقابل للاشئء في اللقاء الذى أقيم بإستاد هيئة قناة السويس .

وصرفت إدارة النادي المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل الدخول في معسكر القاهرة من أجل تحفيزهم للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء من جديد خاصة وأن فارق النقاط بين الفريق وصاحب المركز الثالث حرس الحدود 8 نقاط فقط .

صفقات القناة

وتعاقد مسئولو القناة مع محمد أبو الحمد ظهير أيسر غزل المحلة في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوى، وتعاقد الفريق حتى الآن مع أحمد راشد قادما من أبو قير للأسمدة ومحمود كشلط لاعب السكة الحديد ، وعمرو بركات من مكادى ، بينما استغنى عن محمد توكل الذى رحل للقزازين ، وعمر ميرا الذى منحته الإدارة الإستغناء الخاص به ومحمد ريعو إعارة للسكة الحديد .