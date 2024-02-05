شكرا لقرائتكم خبر عن مش كورة بس.. مؤتمر الزمالك يقدم صفقات النادى فى كل الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى الزمالك، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول للجمهور، وكلك الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال الشتاء.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن كافة الصفقات في مختلف الألعاب، وليس كرة القدم فقط، كرة اليد والسلة، بالإضافة إلى الكرة الطائرة.

وتعاقد الزمالك فى كرة القدم مع 10 صفقات هى: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، وعودة سيف فاروق جعفر، بالإضافة الى جوزيه جوميز مديرا فنيا.

وفى كرة السلة تم التعاقد مع الثنائى آدم الحلواني وبهاء رمضان قادمين من سموحة والتأمين على الترتيب، وعلى مستوى كرة اليد تم ضم عمر الفولى، وتعيين مجدى أبو المجد مديرا فنيا، ومحمد مؤمن صفا لاعب منتخب الشباب مواليد 2004 ولاعب نادي المعادي.

وفي الكرة الطائرة أشرف أبو الحسن مديرا فنيا للطائرة، ومع ندى مرجان لاعبة فريق الصيد لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء، الصربى "ميلان كاتيتش".