شكرا لقرائتكم خبر عن نضال محمد تحصد فضية وبرونزيتين فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت نضال محمد، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، الميدالية الفضية بمنافسات الخطف لوزن 49 كجم فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة الفراعنة، كما حصدت برونزيتين فى النطر والمجموع بنفس الوزن.

بيما يخوض الثنائى نور الدين زكى وعبد الرحمن وحيد منافسات وزن 61 كجم السابعة مساءً، فيما يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم الأربعاء ومعه عبد الرحمن يونس فى وزن 81 كجم .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال أمس الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.